Suç makinesi Mansur Çalar'a 7 maç ceza

Amedsporlu Mansur Çalar, Sakaryaspor maçında rakiplerine jiletle saldırdıktan sonra 20 maç ceza almıştı. Geçtiğimiz günlerde de Hekimoğlu Trabzon maçında bir rakibinin boğazını tırnaklarıyla yırtan Çalar, bu kez 7 maç men cezasına çarptırıldı. Yeşil sahalarda suç makinesine dönen Çalar'a verilen ceza tepki çekti.

Geçen sezon Sakaryasporlu futbolculara saha içinde jiletle saldırdığı için futboldan ömür boyu men cezası alan sonrasında ise cezası 20 maça indirilen Amedsporlu Mansur Çalar, bu kez de Hekimoğlu Trabzonspor futbolcusu Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırmıştı.

Yazgan, ayrıca Mansur Çalar'ın kendisine küfür de ettiğini de belirtmişti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yaşanan bu olaylarla ilgili olarak Mansur Çalar'a 7 maç ceza verdi.

RAKİBİNİN BOĞAZINA SARILDI

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta küme düşme hattını ilgilendiren mücadelede Amedspor, Hekimoğlu Trabzonspor'la karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz eşitlik sona eren maçı, konuk ekip Hekimoğlu Trabzonspor 1-0 kazandı.

Hafta sonu Diyarbakır Stadı'nda oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcu, Huzur Polis Merkezi'ne başvurarak rakip takımın oyuncusu Mansur Çalar'dan kendilerini kesici aletle yaraladığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

O BİR SUÇ MAKİNESİ

Rakibine sert bir şekilde faul yapan Amedsporlu Mansur Çalar, çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Karşılaşmada hakemin bitiş düdüğüyle birlikte saha, bir anda karıştı.

Çalar geçtiğimiz sezon da Sakaryaspor maçında dünya spor medyasının gündemine oturmuştu.

Spor Toto 2. Lig'de hafta sonunda Türkiye liglerinde görülmemiş bir olay yaşandı. Amed Sportif-Sakaryaspor maçında Amed Sportifli futbolcu Mansur Çalar'ın Sakaryasporlu oyuncuları kesici bir aletle yaralama görüntüleri gündeme damga vurdu.

FUTBOLSEVERLERDEN TEPKİ

Amedsporlu Mansur Çalar'ın sadece 7 maç ile cezalandırılmasına sosyal medyada tepki geldi. Yeşil sahalarda şiddet bağımlılığına devam eden suç makinesi Mansur Çalar, jiletli saldırısının ardından rakibinin boğazını yırtmıştı.

Mansur Çalar'ın futboldan men edilmemesi ve sadece 7 maçla cezalandırılmasına futbolseverlerden tepki geldi.