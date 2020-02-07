Shane Larkin Türkiye milli takımında forma giyecek mi?

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'in A Milli Basketbol Takımı'nda forma giymesi için ypaılan başvuruya TBF'den cevap geldi. Türkiye Basketbol Federasyonu, Shane Larkin için yapılan başvuruyu kabul ettiğini açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), bir süre önce Türk vatandaşlığına geçmek için başvuru yapan Anadolu Efes'in başarılı basketbolcusu Shane Larkin'in bu talebinin onaylandığını duyurdu. Yıldız sporcu artık A Milli Basketbol Takımı'nda forma giyebilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), sporseverlere müjdeli haberi verdi. Yapılan açıklamada, Anadolu Efes'te forma giyen ABD'li basketbolcu Shane Larkin'in, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş başvurusunun onaylandığını duyurdu.

TBF'nin açıklaması şöyle:

Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı.

1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı'nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı.

Böylelikle Shane Larkin, A Erkek Milli Takımımızın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN DESTEK VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Larkin'in A Milli Basketbol Takımı'mızda oynamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Larkin vatandaş olduğunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz. Bu da milli takımı gayet iyi yere taşır" demişti.