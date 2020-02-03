Jiletli saldırgan Mansur Çalar Hekimoğlu Trabzonspor maçında rakibine saldırdı

Geçtiğimiz yıl Sakaryasporlu futbolculara jiletle saldıran ve oyuncuları kesici aletle yaralayan Mansur Çalar, bu kez de tırnaklarıyla saldırıya geçti. Hekimoğlu Trabzonspor maçında saldırganlaşan Mansur Çalar, maç sonu sahaya girdi ve Talha Yazgan’a saldırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta küme düşme hattını ilgilendiren mücadelede Amedspor, Hekimoğlu Trabzonspor'la karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz eşitlik sona eren maçı, konuk ekip Hekimoğlu Trabzonspor 1-0 kazandı.

Hafta sonu Diyarbakır Stadı'nda oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcu, Huzur Polis Merkezi'ne başvurarak rakip takımın oyuncusu Mansur Çalar'dan kendilerini kesici aletle yaraladığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

YİNE MANSUR ÇALAR YİNE OLAY

Maçın son anlarında kırmızı kartların hava uçuştuğu mücadelede, saha bir anda karıştı.

Rakibine sert bir şekilde faul yapan Amedsporlu Mansur Çalar, çift sarı karttan k��rmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Karşılaşmada hakemin bitiş düdüğüyle birlikte saha, bir anda karıştı.

BU KEZ DE TIRNAKLARIYLA SALDIRDI

Geçen sezon Sakaryasporlu futbolculara saha içinde jiletle saldırdığı için futboldan ömür boyu men cezası alan sonrasında ise cezası 20 maça indirilen Amedsporlu Mansur Çalar, bu kez de Hekimoğlu Trabzonspor futbolcusu Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırdı.

Yazgan, ayrıca Mansur Çalar'ın kendisine küfür de ettiğini belirtti.

2019'DA JİLETLE SALDIRMIŞTI

Sakaryasporlu futbolculardan Hacı Ömer Doğru, polis merkezindeki ifadesinde, "Maçın ilk yarısı bittiği anda soyunma odasına doğru yöneldiğimde 72 sırt numaralı Mansur Çalar yanıma geldi, küfrederek hakarette bulundu. Elindeki sivri bir cismi yüzüme sürterek yaralanmama sebep oldu. Bunun üzerine cisim olduğunu maçın hakemi Ferhat Kestalıoğlu'na söyledik. Üst araması yaparak cismi bulmasını talep ettik. Hakem üst araması yapmadı." beyanında bulundu.

Ferhat Yazgan da "Maçın ilk dakikalarıydı. 72 sırt numaralı Mansur Çalar yanımdan geçerken elinde bir cisimle boyun bölgeme sürterek yaralanmama sebep oldu. Elindeki sivri uçlu bir cismi bana göstererek, 'Hepinizi çizeceğim.' dedi." diyerek şikayetçi oldu.