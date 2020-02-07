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Rıza Çalımbay, Başakşehir maçı öncesi iddialı konuştu: Panik yapmak yersiz

SPOR
Giriş Tarihi: 07.02.2020
RIZA ÇALIMBAY: PANİK YAPMAK YERSİZ

Sivasspor , maçını unuttuklarını söyledi. Tecrübeli hoca, “Panik yapmak yersiz. maçıyla birlikte yükselişe geçeceğiz” diye konuştu.

Rıza Çalımbay'dan iddialı açıklamalar... Sivasspor , Gaziantep önünde aldıkları yenilgiyi unuttuklarını söyledi. Başarılı hoca, "Futbolda bu tür kazalar her zaman olabilir. Önemli olan bu kazalardan ders çıkarmasını bilmektir. Gaziantep maçında futbol şansı hiç yanımızda yoktu. Gol kaçırdıkça rakibimize güven geldi ve arka arkaya gelen gollerle yıkıldık" dedi.

ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ
Başakşehir maçıyla birlikte çıkışa geçeceklerine inandığını vurgulayan Rıza Çalımbay, "Panik yapmak yersiz. Önümüzde önce sonra da ile oynayacağımız 2 zorlu karşılaşma var. Bu maçlardan 6 puan çıkarmalıyız" diye konuştu.

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