07 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray'dan Nihat Özdemir'e yanıt! "Fenerbahçe’ye limit artırımını hangi gerekçe ile yaptınız"

SPOR
Giriş Tarihi: 07.02.2020
''F.BAHÇE’YE LİMİT ARTIRIMINI HANGİ GEREKÇE İLE YAPTINIZ''

, ’in limit artırımı ile ilgili yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Yayınlanan bildiride “’ye limit artırımını hangi gerekçe ile yaptınız”diye soruldu...

Galatasaray Kulübü, 'in limit konusunda yaptığı açıklamaları yetersiz bulduğunu bildirdi. . Açıklamada Özdemir'in belirttiği takım harcama limiti konusuyla ilgili ek açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Başkanı Nihat Özdemir F.Bahçe'ye limit artırımı yapıldığını açıkça beyan etmiştir. Bu tespitler doğrultusunda Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamalar yetersiz. F.Bahçe'ye limit artırımı hangi gerekçe ile yapılmıştır" dendi.

MUTLAKA AÇIKLANSIN
Bildirinin son bölümünde "TFF'yi takım harcama limitlerinin açıklandığı 31 Aralık 2019 tarihinden sonra kulüplere yapılan takım harcama limiti revizyonlarının Ek-XII G maddesinin dört alt başlığından hangisine dayanarak yapıldığını açıklamaya ve transfer döneminin kapanmasıyla beraber kulüplerin nihai takım harcama limitlerini ilan etmeye davet ediyoruz" dendi.




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN