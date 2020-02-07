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İmparator’un göz yaşları

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Giriş Tarihi: 07.02.2020
İMPARATOR’UN GÖZ YAŞLARI

'in babası vefatının 1. yılında kabri başında anıldı. Fatih Terim'in zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. Tecrübeli hoca, Asri Mezarlığı'ndaki mevlit sırasında annesi Nuriye hanımı da teselli etti.

Fatih Terim'in babası Talat Terim vefatının 1. yılında kabri başında anıldı. Fatih Terim'in zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. Tecrübeli hoca, Adana Asri Mezarlığı'ndaki mevlit sırasında annesi Nuriye hanımı da teselli etti.

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