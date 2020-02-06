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Yeni transfer Messias güç depoluyor

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Giriş Tarihi: 06.02.2020
YENİ TRANSFER MESSİAS GÜÇ DEPOLUYOR

Karadeniz Fırtınası, G.Birliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün start verdi. Yeni Messias dün normal antrenmanın tamamlanmasının ardından yardımcı antrenör yönetiminde ekstra bir çalışma gerçekleştirdi.

Karadeniz Fırtınası, G.Birliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün start verdi. Yeni Messias dün normal antrenmanın tamamlanmasının ardından yardımcı antrenör Muzaffer Bilazer yönetiminde ekstra bir çalışma gerçekleştirdi.

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