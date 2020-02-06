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Kaptan Sosa Gençler’e yetişecek

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Giriş Tarihi: 06.02.2020
KAPTAN SOSA GENÇLER’E YETİŞECEK

Bileğinde hafif sakatlığı bulunan 'un 'nın ciddi bir durumunun olmadığı ve G.Birliği ile oynanacak lig maçında sahada olması bekleniyor. Kaptan, maçında oynamadı.

Bileğinde hafif sakatlığı bulunan Trabzonspor'un kaptanı Sosa'nın ciddi bir durumunun olmadığı ve G.Birliği ile oynanacak lig maçında sahada olması bekleniyor. Kaptan, Erzurum maçında oynamadı.

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