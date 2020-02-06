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Fenerbahçe, Zenit’i yenerek Euroleague’de 3’te 3 yaptı...

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Giriş Tarihi: 06.02.2020
FENER SERİYE BAĞLADI

'in 23. hafta maçında Beko deplasmanda 'i 73-68 yendi. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla Euroleague'de üst üste 3. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü.

THY 'in 23. hafta maçında Beko deplasmanda 'i 73-68 yendi. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla Euroleague'de üst üste 3. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Zenit karşısında ilk devreyi 41-32 önde bitiren F.Bahçe, rakibine ikinci devrede de şans tanımayarak sahadan 5 sayı farkla galip ayrıldı. Westermann 13 sayı attı.

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