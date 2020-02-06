06 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Şenol Güneş: İnşallah ilk 3’e gireriz

SPOR
Giriş Tarihi: 06.02.2020
ŞENOL GÜNEŞ: İNŞALLAH İLK 3’E GİRERİZ

ile arasında ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı. A Milli Takım Teknik Direktörü verilen desteğin önemli olduğunu söyleyerek, "Yetenekli ve karakterli oyuncuların başarısı için desteğe ihtiyaç var. İnşallah ilk 3'e gireriz" ifadesini kullandı.

TFF ile arasında ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı. A Milli Takım Teknik Direktörü verilen desteğin önemli olduğunu söyleyerek, "Yetenekli ve karakterli oyuncuların başarısı için desteğe ihtiyaç var. İnşallah ilk 3'e gireriz" ifadesini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN