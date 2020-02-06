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Boateng’den ‘hazırım’ sinyali

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Giriş Tarihi: 06.02.2020
BOATENG’DEN ‘HAZIRIM’ SİNYALİ

'ın yeni transferi 'nin idmanlarda gösterdiği performansla 'ın gözüne girdiği öğrenildi. Başarılı hocanın Ganalı yıldızı FK karşısında Burak'la birlikte ilk 11'de oynatacağı öğrenildi.

Kartal'ın yeni transferi 'nin idmanlarda gösterdiği performansla 'ın gözüne girdiği öğrenildi. Başarılı hocanın Ganalı yıldızı FK karşısında Burak'la birlikte ilk 11'de oynatacağı öğrenildi.



BEŞİKTAŞ'TAN TAKTIK ANTRENMAN
Kartal Gaziantep maçının hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Sergen Yalçın yönetiminde taktik çalışmasına ağırlık veren 'da çalışmaya sadece Dorukhan katılmadı.

LENS KULÜBEDE BAŞLAYACAK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sakatlığı geçen Lens'i Gaziantepspor maçında yedek soyundurmayı planladığı ortaya çıktı.

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