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Antalyaspor’un konuğu Yiğido

SPOR
Giriş Tarihi: 06.02.2020
ANTALYASPOR’UN KONUĞU YİĞİDO

'nda ilk maçlarının heyecanı bugün sona erecek... lideri Sivasspor, ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 20.30'da oynanacak maçı yönetecek. Zorlu mücadelenin heyecanı yine A Spor ekranlarında yaşanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının heyecanı bugün sona erecek... Süper Lig lideri Sivasspor, Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 20.30'da oynanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Zorlu mücadelenin heyecanı yine A Spor ekranlarında yaşanacak.

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