06 Şubat 2020, Perşembe
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İmza günü avukatları çağıran Çebi’ye Sergen Yalçın'dan flaş yanıt! "Ne avukatı başkan cinayet mi var..."

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Giriş Tarihi: 06.02.2020
NE AVUKATI BAŞKAN CİNAYET Mİ VAR!

imza için geldiğinde Çebi, “Şimdi avukatlar gelecek. İmzayı o zaman atarsın”dedi. Yalçın da Çebi'ye, "Ne avukatı başkan mi var? Bir an önce işimize başlayalım"cevabını verdi.

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın takımın başına getirdiği gün yaşanan gelişmeler yeni ortaya çıktı. İmza için kulübe tek başına gelen Sergen Yalçın, Başkan Çebi'ye, "Sözleşme hazırsa imzalayalım başkanım" dedi. Ancak Çebi avukatlar geldikten sonra imzanın atılacağı cevabını verdi.

SANA 6 MİLYON TL ÖDEYEBİLİRİZ
Çebi'nin bu cevabından sonra Yalçın, "Ne avukatı başkan mi var" yanıtını verdi. Çebi de "Seninle para konuşmadık. Sana 6 milyon TL ödeyebiliriz. Razı mısın" diye konuştu.



YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR
Başkanın para konusunu açması üzerine Yalçın bu kez, "Sevgili başkanım oraya istediğiniz rakamı yazın. Bir an önce işimizin başına geçelim. Yapmamız gereken çok iş var" ifadesini kullandı.



SERGEN BOŞUNA EFSANE OLMAMIŞ
Yalçın avukatlar geldikten sonra sözleşmeyi bile okumadan imzaladı. Çebi, 'ın gitmesinin ardından yöneticilere dönerek, "Sergen boşuna efsane olmamış" sözünü sarfetti.



YÖNETİMLE TEK KURUŞ PARA KONUŞMADI
Sergen Yalçın'ın imza sırasında tek kuruş para konuşmadığı öğrenildi.

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