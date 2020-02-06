Hüseyin Çimşir: Bu takım çok şey başaracak
Giriş Tarihi: 06.02.2020
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, “İyi sonuçlar aldık... Kadro kalitemiz iyi. Oyuncu grubumuz inançlı. Bu istek ve arzumuz sürdüğü sürece çok şey başarabileceğimizi biliyoruz” dedi.Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, takımına övgüler yağdırırken iddialı açıklamara imza attı.
DAHA DA UMUTLUYUZ
40 yaşındaki teknik adam, hem lig hem de kupada sadece maç maç düşünerek hedefe ilerleyeceklerini söyledi. Çimşir, taraftarların beklentisinin farkında olduğunu belirterek, "Hem lig hem kupada iyi sonuçlar aldık ancak ayaklarımız yere sağlam basıyor. Kadro kalitemiz iyi, oyuncu grubumuz inançlı ve çok şey başarabileceğimizi biliyoruz" dedi.
Hüseyin hoca, "Hayallerimizin olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz ve bu hayallerimiz için çok çalışmamız gerektiğini de biliyoruz. Bu istek ve arzumuz sürdüğü sürece ben sezon sonu için çok daha umutlu konuşabilirim" ifadelerini kullandı.
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