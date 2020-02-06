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İtalya'da yüksek hızlı tren raydan çıktı

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Giriş Tarihi: 06.02.2020 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020
İTALYA'DA YÜKSEK HIZLI TREN RAYDAN ÇIKTI

'da Milano ile Salerno kentleri arasında sefer yapan yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 kişi öldü. Olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

'da Milano ile Salerno kentleri arasında sefer yapan yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 kişi öldü.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, yerel saatle 05.10'da hareket eden 9595 sefer sayılı Milano-Salerno treninin, Milano yakınlarındaki Lodi'de raydan çıktığı belirtildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 makinistin hayatını kaybettiği, yaklaşık 30 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Kazanın yaşandığı Milano-Bolonya yüksek hızlı tren hattı, çift yönlü ulaşıma kapatılırken, bölgede ilk yardım çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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