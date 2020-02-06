İtalya'da yüksek hızlı tren raydan çıktı
İtalya'da Milano ile Salerno kentleri arasında sefer yapan yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 kişi öldü. Olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.
İtalya'da Milano ile Salerno kentleri arasında sefer yapan yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 kişi öldü.
İtalyan basınına yansıyan haberlerde, yerel saatle 05.10'da hareket eden 9595 sefer sayılı Milano-Salerno treninin, Milano yakınlarındaki Lodi'de raydan çıktığı belirtildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 2 makinistin hayatını kaybettiği, yaklaşık 30 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Kazanın yaşandığı Milano-Bolonya yüksek hızlı tren hattı, çift yönlü ulaşıma kapatılırken, bölgede ilk yardım çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Bu takım çok şey başaracak
- Sörloth Ronaldo ve Mbappe'nin peşinde
- Başkan Çebi'ye avukat yanıtı: Cinayet mi var?
- Alanyaspor 2-0 Galatasaray geniş özet izle
- Yeni transfer Messias güç depoluyor
- Başkan Özdemir çarpıcı açıklamalarda bulundu
- TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa iddialarına cevap verdi
- Fener seriye bağladı
- Alanyaspor mağlubiyeti sonrası 'Terim istifa' sesleri
- Ünlü boksör kameralar önünde eşinin boğazını sıktı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu – BİM aktüel katalog bu hafta sizi çok şaşırtacak! İşte, haftanın BİM aktüel ürünleri…
- Van çığ felaketi ölü yaralı sayısı kaç? Van Jandarma şehitleri isimleri ve memleketleri!
- Pegasus şirketi kimin? Pegasus havayolları sahibi kim?
- Van yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe Van kar tatili var mı? Van Valiliği açıkladı mı?
- Kuruluş Osman 9. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 9. bölüm izle! (ATV)
- Bingöl Ağrı kar tatili var mı? 6 Şubat Perşembe Bingöl Ağrı yarın okullar tatil mi? Valilik MEB açıklamaları…
- Uçak kırım ne demek? Sabiha Gökçen uçak kazası ölü yaralı var mı?
- Sabiha Gökçen uçak kazası son dakika: Pistten çıkan uçak kodu kaç? Hangi uçak kaza yaptı?
- İstanbul hava durumu | İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul yağmur ne zaman bitecek?
- 2020 İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?
- 100 bin konut için heyecanlı bekleyiş! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları için kritik tarih…
- EDHO 156. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 156. yeni bölüm fragmanı izle!