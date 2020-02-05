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Tarık Çamdal asgari ücretle işe başladı!

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Giriş Tarihi: 05.02.2020
ASGARİ ÜCRETLE İŞE BAŞLADI

2014’te ’den G.Saray’a 4 milyon 750 bin Euro’ya olan ve neredeyse hiç oynamadan Sarı-Kırmızılı kulüpten 26 milyon lira kazanan , artık maaşla ’un formasını giyecek.

2014'te 4 milyon 750 bin Euro'ya 'dan 'a edildiğinde beklenti büyüktü... Ancak genç futbolcu hayal kırıklığı yarattı. Neredeyse hiç oynamamasına rağmen Sarı- Kırmızılılar'dan 5 yılda yaklaşık 26 milyon lira kazanıp sezon sonunda serbest kaldı. Ardından gittiği 'da da tutunamayan Tarık devre arasında 1. Lig ekibi 'la anlaştı. Mavi-Siyahlı kulübün başkanı Murat Sancak, "Tarık Çamdal ile üzerinden anlaştık. Tarık Çamdal boş mukaveleye imza attı" açıklamasını yaptı. 5 yılda Galatasaray'dan 26 milyon lira alan Tarık artık 2 bin 324 liraya top koşturacak.





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