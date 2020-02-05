Tarık Çamdal asgari ücretle işe başladı!
Giriş Tarihi: 05.02.2020
2014’te Eskişehir’den G.Saray’a 4 milyon 750 bin Euro’ya transfer olan ve neredeyse hiç oynamadan Sarı-Kırmızılı kulüpten 26 milyon lira kazanan Tarık Çamdal, artık asgari ücret maaşla Adana Demirspor’un formasını giyecek.Tarık Çamdal 2014'te 4 milyon 750 bin Euro'ya Eskişehirspor'dan Galatasaray'a transfer edildiğinde beklenti büyüktü... Ancak genç futbolcu hayal kırıklığı yarattı. Neredeyse hiç oynamamasına rağmen Sarı- Kırmızılılar'dan 5 yılda yaklaşık 26 milyon lira kazanıp sezon sonunda serbest kaldı. Ardından gittiği Antalyaspor'da da tutunamayan Tarık devre arasında 1. Lig ekibi Adana Demirspor'la anlaştı. Mavi-Siyahlı kulübün başkanı Murat Sancak, "Tarık Çamdal ile asgari ücret üzerinden anlaştık. Tarık Çamdal boş mukaveleye imza attı" açıklamasını yaptı. 5 yılda Galatasaray'dan 26 milyon lira alan Tarık artık 2 bin 324 liraya top koşturacak.
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