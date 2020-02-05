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Alper Potuk kadro dışı

SPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2020
ALPER POTUK KADRO DIŞI

... , 28 kişilik lig kadrosunu 'ye bildirdi. Sarı-Lacivertliler'de devre arası gönderilmek istenen Alper Potuk'un lisansı donduruldu.

Fenerbahçe, 28 kişilik lig kadrosunu 'ye bildirdi. Sarı-Lacivertliler'de devre arası gönderilmek istenen 'un lisansı donduruldu.

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