185 milyonluk 5 yıldız 1 Gomis etmedi! Galatasaray 500 bin Euro zam istediği için gönderdiği Gomis'i mumla arıyor
Giriş Tarihi: 05.02.2020
2017-18 sezonunda 29 golü olan Gomis’in gidişi sonrası forma giyen Eren, Diagne, Mitroglou , Falcao ve Andone 1.5 yılda sadece 25 gol atabildi... 3.3 milyon Euro kazanan Fransız yıldıza 500 bin Euro daha vermeyen yönetim, 1.5 yılda aldığı forvetlere ise 28 milyon Euro (185 milyon lira) ödedi.Cimbom 2017-18 sezonunda şampiyon olduğunda hiç kuşkusuz en büyük pay 29 gol atan Bafetimbi Gomis'e aitti. Sarı-Kırmızılı yönetim ise o dönem 500 bin Euro zam isteyen Fransız yıldızla yollarını ayırdı. Ancak Galatasaray ardından bir servet harcamasına rağmen Gomis'in yerini dolduramadı.
BÜYÜK UMUTLARLA ALINDILAR
2018-19 sezonunun ilk yarısında forma giyen Eren Derdiyok 7 gol atabilirken, devre arasında büyük umutlarla Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou transferleri yapıldı.
İki yıldızın toplam gol sayısı da 11'de kaldı.
BEKLENTİLER YİNE BOŞ ÇIKTI
Bu sezon başında ise Radamel Falcao transferi çok büyük sükse yaptı. Ayrıca Florin Andone de kiralandı. Ancak yine beklentiler boşa çıktı.
Sakatlıktan kurtulamayan iki futbolcu 20 haftada rakip ağları 7 kez havalandırdı.
GOMİS 5 FORVET GÜCÜNDE!
500 bin Euro için Gomis'i gönderen G.Saray ardından 5 forvet için maaş, bonservis ve kira bedeli olarak kasadan 28 milyon Euro (185 milyon lira) çıkardı. Gomis 1 sezonda 29 gol atarken, 5 yıldız 1.5 yılda 25 golde kaldı.
TRANSFERİ KADAR SES GETİREMEDİ!
Monaco'dan Galatasaray'a transferi sadece Türkiye'de değil dünyada büyük ses getiren Falcao şu ana kadar gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı.
SAKATLIKTAN KURTULAMIYOR
Sezon başında ağır bir sakatlık geçiren ve yaklaşık 2 ay forma giyemeyen Falcao yeniden sakatlandı. Kolombiyalı yıldız bu nedenle ligde 5 golde kaldı.
ARALARINDA EN İYİSİ MBAYE DİAGNE OLDU
Gomis'in gidişi sonrası alınan forvetler arasında en çok katkıyı veren isim Mbaye Diagne oldu. Senegalli yıldız ligde attığı 10 golle şampiyonluğa katkı yaptı.
ONUR ÖZKAN
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