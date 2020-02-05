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Sergen Yalçın’dan Ljajic’e özel ilgi

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Giriş Tarihi: 05.02.2020
SERGEN YALÇIN’DAN LJAJİC’E ÖZEL İLGİ

'ın yeni teknik direktörü , bu sezon bekleneni veremeyen ile yakından ilgileniyor. Futbolculuk döneminde Ljajic gibi mevkisinde oynayan Yalçın'ın yıldız futbolcuya takımın önemli bir parçası olduğunu ilettiği öğrenildi. Ljajic'in de Yalçın'ın gelişi ile idman performansının arttığı görüldü.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, bu sezon bekleneni veremeyen ile yakından ilgileniyor. Futbolculuk döneminde Ljajic gibi mevkisinde oynayan Yalçın'ın yıldız futbolcuya takımın önemli bir parçası olduğunu ilettiği öğrenildi. Ljajic'in de Yalçın'ın gelişi ile idman performansının arttığı görüldü.

BOATENG TAKIMA ALIŞIYOR
'ın yeni transferi Boateng'in idman performansı yüzleri güldürüyor. Ganalı yıldızın G.Antep maçında forma giymesi bekleniyor.

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