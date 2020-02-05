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Irkçı saldırılarla ilgili konuşan Obi Mikel gözyaşlarına hakim olamadı!

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Giriş Tarihi: 05.02.2020
IRKÇI SALDIRILARLA İLGİLİ KONUŞAN OBİ MİKEL GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI!

maçı sonrası maruz kaldığı ırkçı saldırılarla ilgili konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan , “4 yaşındaki çocuğum için bile ırkçı mesajlar aldım. ırkçılığa yer yok...” dedi.

Trabzonspor ile F.Bahçe arasında oynanan maç sonrası ırkçı saldırılara maruz kalan Obi Mikel, maçı öncesi konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Emre Belözoğlu ile maç içinde bir tartışma yaşadıklarını ancak bitiş düdüğü ile birlikte aralarında herhangi bir sorun olmadığını söyleyen Mikel, "Hem kız arkadaşım, hem de 4 yaşındaki çocuğum için bile ırkçı mesajlar aldım" dedi.



HEPİMİZ EŞİTİZ!
Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Nijeryalı futbolcu, "Futbolda ırkçılığa yer yok. Doğduğumuzda hepimiz eşitiz ve hepimiz aynıyız. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.




OBİ MİKEL'E BÜYÜK DESTEK
'e yapılan sonrası taraftarının yanı sıra diğer kulüp taraftarları da Nijeryalı oyuncuya destek mesajları paylaştı.

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