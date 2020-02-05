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Beşiktaş’a Lens müjdesi

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Giriş Tarihi: 05.02.2020
BEŞİKTAŞ’A LENS MÜJDESİ

maçı hazırlıklarını sürdüren 'ta sakatlığı geçen Lens takımla birlite çalıştı. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmanın son bölümünde yarı sahada taktik çift kale maç yapıldı.

Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Lens takımla birlite çalıştı. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmanın son bölümünde yarı sahada taktik çift kale maç yapıldı.

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