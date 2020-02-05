Galatasaray Alexander Sörloth’u elinden kaçırmış!
Giriş Tarihi: 05.02.2020
Galatasaray’a Sörloth’un 2 yıl önce Elmander tarafından önerildiği ancak maddi sıkıntı nedeniyle Sarı-Kırmızılılar’ın bu transferi gerçekleştiremediği ortaya çıktı.Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Alexander Sörloth'un 2018 yılında Galatasaray'ın radarına girdiği öğrenildi. Norveçli futbolcunun Elmander tarafından Galatasaray'a önerildiği ve o dönemde transferinin bitme aşamasına geldiği ortaya çıktı. Ancak Galatasaray'ın maddi anlamda sıkıntı yaşaması nedeniyle bu transferin rafa kaldırıldığı belirlendi.
BÜYÜK PİŞMANLIK
Sarı-Kırmızılılar'a transferi gerçekleşmeyen genç futbolcu daha sonra C.Palace'den Belçika temsilcisi Gent'e kiralandı. Yönetimin bu nedenle Sörloth'un transfer edilmemesinden dolayı şimdi büyük bir pişmanlık içersinde olduğu öğrenildi.
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