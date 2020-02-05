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Galatasaray Alexander Sörloth’u elinden kaçırmış!

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Giriş Tarihi: 05.02.2020
ASLAN SÖRLOTH’U KAÇIRMIŞ!

’a Sörloth’un 2 yıl önce Elmander tarafından önerildiği ancak maddi sıkıntı nedeniyle Sarı-Kırmızılılar’ın bu transferi gerçekleştiremediği ortaya çıktı.

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Alexander Sörloth'un 2018 yılında 'ın radarına girdiği öğrenildi. Norveçli futbolcunun Elmander tarafından Galatasaray'a önerildiği ve o dönemde transferinin bitme aşamasına geldiği ortaya çıktı. Ancak Galatasaray'ın maddi anlamda sıkıntı yaşaması nedeniyle bu transferin rafa kaldırıldığı belirlendi.



BÜYÜK PİŞMANLIK
Sarı-Kırmızılılar'a transferi gerçekleşmeyen genç futbolcu daha sonra C.Palace'den temsilcisi Gent'e kiralandı. Yönetimin bu nedenle Sörloth'un edilmemesinden dolayı şimdi büyük bir pişmanlık içersinde olduğu öğrenildi.

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