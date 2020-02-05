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Florin Andone mucizesi

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Giriş Tarihi: 05.02.2020
FLORİN ANDONE MUCİZESİ

'da Nisan başında sahalara dönmesi beklenen , beklenenden erken iyileşti. Rumen golcü kupada Alanya ile oynanacak maçın kadrosuna dahil edildi.

G.Saray'da Nisan başında sahalara dönmesi beklenen , beklenenden erken iyileşti. Rumen golcü kupada Alanya ile oynanacak maçın kadrosuna dahil edildi.

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