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Finansal Fair Play anlaşması Fenerbahçe'yi çok zorluyor! Yönetim Muriç'i satmak zorunda kalabilir....

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Giriş Tarihi: 05.02.2020
YÖNETİM MURİÇ'İ SATMAK ZORUNDA KALABİLİR....

ile devam eden anlaşması 'yi sezon sonunda fazlasıyla zorlayacak gibi görünüyor. Sattığı oyuncu bedeli kadar yapabilen Fenerbahçe, elinden oyuncu çıkarmadan sadece bonservisi elinde olan ya da bedelsiz kiralama ile oyuncu alabilecek. Fenerbahçe'de yüksek para getirecek tek isim Vedat Muric. Yönetim, güçlü kadro kurmak için Vedat’ı satmak zorunda kalabilir...

UEFA ile devam eden anlaşması Fenerbahçe'yi sezon sonunda fazlasıyla zorlayacak gibi görünüyor. Sattığı oyuncu bedeli kadar yapabilen , elinden oyuncu çıkarmadan sadece bonservisi elinde olan ya da bedelsiz kiralama ile oyuncu alabilecek.

TEK ÇARE VEDAT MURİC...
Şartlar böyleyken Fenerbahçe'de kulübe yüksek transfer bütçesi oluşturabilecek tek oyuncu Vedat Muric olarak görünüyor. Yönetim Vedat'ı satarak kaynak oluşturmak istiyor.



EĞER BÖYLE DEVAM EDERSE...
Vedat'ın performansına bu şekilde devam etmesi durumunda 25 milyon Euro'ya alıcı bulunabileceği hesap ediliyor. Vedat'ın dışında Zajc'tan 3 milyon Euro civarında gelir elde edilebilir.



YÖNETİM DİKATLİ OLMAK ZORUNDA
Ancak yönetimin en büyük endişesi Vedat Muric'in satışı durumunda oluşacak taraftar tepkisi. Bu yüzden yönetim satışta ve transferde çok dikkatli davranmak zorunda.

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