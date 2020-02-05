Falette için siftah günü

Fenerbahçe'nin lisansını son günde çıkarttığı Simon Falette ilk maçına bugün çıkıyor. Fransa doğumlu Gineli oyuncunun göstereceği performans merak ediliyor. Sol ayaklı olduğu için sol stoperde daha iyi performans gesteren Falette aynı zamanda sol bekte de oynayabiliyor. Falette bugün Rami ile birlikte oynayacak.

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enerbahçe

lisansınıson günde çıkarttığıilk maçına bugünçıkıyor.doğumluoyuncunun göstereceğiperformansmerak ediliyor. Solayaklı olduğu içinsol stoperde daha iyiperformans gesterenaynı zamandasol bekte de oynayabiliyor.bugünile birlikteoynayacak.SiFalette'in kalitesine karşın sezonun ilk yarısında sadece 1 kez oynaması kafalarda soru işaretine neden olmuştu.dün Samandıra'da yaptığı idman sonrası karayoluyla kupa maçı içingitti.kalabalık bir taraftar grubu coşkuyla karşıladı.