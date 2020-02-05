Falette için siftah günü
Giriş Tarihi: 05.02.2020
Fenerbahçe'nin lisansını son günde çıkarttığı Simon Falette ilk maçına bugün çıkıyor. Fransa doğumlu Gineli oyuncunun göstereceği performans merak ediliyor. Sol ayaklı olduğu için sol stoperde daha iyi performans gesteren Falette aynı zamanda sol bekte de oynayabiliyor. Falette bugün Rami ile birlikte oynayacak.Fenerbahçe'nin lisansını son günde çıkarttığı Simon Falette ilk maçına bugün çıkıyor. Fransa doğumlu Gineli oyuncunun göstereceği performans merak ediliyor. Sol ayaklı olduğu için sol stoperde daha iyi performans gesteren Falette aynı zamanda sol bekte de oynayabiliyor. Falette bugün Rami ile birlikte oynayacak.
Simon Falette'in kalitesine karşın sezonun ilk yarısında sadece 1 kez oynaması kafalarda soru işaretine neden olmuştu.
KIRKLARELİ'DE FENER COŞKUSU
Fenerbahçe dün Samandıra'da yaptığı idman sonrası karayoluyla kupa maçı için Kırklareli'ye gitti. Sarı-Lacivertli kafileyi Kırklareli'de kalabalık bir taraftar grubu coşkuyla karşıladı.
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