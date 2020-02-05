05 Şubat 2020, Çarşamba
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Atiba: İyi hissediyorum

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Giriş Tarihi: 05.02.2020
ATİBA: İYİ HİSSEDİYORUM

8 tarihinde 37 yaşını dolduracak olan , performansıyla gençlere taş çıkartıyor. oyuncu, "Kendimi . tamamlamak gibi bir derdim yok. savaşı içinde rahatlıkla olabilirim" dedi.

8 tarihinde 37 yaşını dolduracak olan , performansıyla gençlere taş çıkartıyor. oyuncu, "Kendimi . tamamlamak gibi bir derdim yok. savaşı içinde rahatlıkla olabilirim" dedi.

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