Nihat Özdemir ile ilgili TFF'den son dakika açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sayfası üzerinden Nihat Özdemir'in sosyal medyada çıkan 'istifa' söylentileriyle ilgili 6 Şubat Perşembe günü saat 11'de basın toplantısı yapacağı duyuruldu.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Başkan Nihat Özdemir'in 6 Şubat Perşembe günü basın toplantısı yapacağı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.
Başkan Nihat Özdemir, toplantıda 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacak, yapılan tüm çalışmaları kamuoyu ile paylaşıp soruları yanıtlayacak.'
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Dünyaca ünlü sayfada ilk 11'e aday gösterildi
- Vedat için geldiler Sörloth’u beğendiler
- İz bırakmak istiyorum
- Kobe Bryant'ın öldüren kaza hakkında flaş gelişme
- Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! Sürpriz...
- "Trabzonspor şampiyon olabilir"
- Trabzon savcılığa başvurdu
- Beşiktaş'tan TFF'ye sert tepki
- Burak kendi rekorunu kırmaya yakın
- Rebocho bilmecesi sürüyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EDHO 155. bölüm canlı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. bölüm izle! – ATV
- 5 Şubat Erzincan kar tatili var mı? Erzincan’da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!
- Van’da yarın okullar tatil mi? 5 Şubat Çarşamba Van kar tatili var mı? Van Valiliği açıklaması…
- Son dakika: Manisa'da 3,9 şiddetinde korkutan deprem!
- KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuruları başladı mı? İşte ÖSYM takvimi!
- Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak?
- Elazığ'da korkutan deprem! (AFAD Kandilli son depremler)
- 4 Şubat güncel sigara fiyatları! Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigarada indirim var mı?
- Milyoner'de Kevin Lee Co'nun 1 milyon dolar harcadığı oyun sorusu çok konuşuldu!
- Hangi ifade yanlıştır? - Milyoner sorusu
- Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir?
- Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır?