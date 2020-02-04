04 Şubat 2020, Salı
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Nihat Özdemir ile ilgili TFF'den son dakika açıklaması

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Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
TFF'DEN 'NİHAT ÖZDEMİR' AÇIKLAMASI

resmi internet sayfası üzerinden 'in sosyal medyada çıkan '' söylentileriyle ilgili 6 Şubat Perşembe günü saat 11'de basın toplantısı yapacağı duyuruldu.

'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Başkan 'in 6 Şubat Perşembe günü basın toplantısı yapacağı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

' Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.

Başkan Nihat Özdemir, toplantıda 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacak, yapılan tüm çalışmaları kamuoyu ile paylaşıp soruları yanıtlayacak.'

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