Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak?

Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda sorusuna yanıt aranıyor. Pek, Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak? Rövanş sistemine göre oynanacak karşılaşmalarda 4 takım adını yarı finale yazdıracak. Kupada sonucu merakla beklenen eşleşme ise alt lig takımlarından Kırklarelispor ile Fenerbahçe'nin mücadelesi olacak. İşte, Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda sorusunun yanıtı…

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak? Kupada çeyrek final heyecanı 4 Şubat itibariyle başlıyor. Rövanş usulü oynanacak kupada, iki maçta da avantajlı skoru elde eden takımlar yarı finale yükselecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? İşte, kupadaki maçların saat ve kanal bilgileri…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Kupadaki tüm maçlar A Spor kanalından canlı yayınlanacak.