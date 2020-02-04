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Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak?

SPOR
Giriş Tarihi: 04.02.2020
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. maçları hangi kanalda sorusuna yanıt aranıyor. Pek, oynanacak? Rövanş sistemine göre oynanacak karşılaşmalarda 4 takım adını yarı finale yazdıracak. Kupada sonucu merakla beklenen eşleşme ise alt lig takımlarından Kırklarelispor ile Fenerbahçe'nin mücadelesi olacak. İşte, hangi kanalda sorusunun yanıtı…

Ziraat maçları hangi kanalda? maçları ne zaman oynanacak? Kupada çeyrek final heyecanı 4 Şubat itibariyle başlıyor. Rövanş usulü oynanacak kupada, iki maçta da avantajlı skoru elde eden takımlar yarı finale yükselecek. Peki, hangi kanalda? İşte, kupadaki maçların saat ve kanal bilgileri…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Kupadaki tüm maçlar A Spor kanalından canlı yayınlanacak.

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