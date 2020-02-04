En ucuz kahraman

Son haftalarda yaptığı çıkışla şampiyonluk yarışına tekrar ortak olan Galatasaray'da Ömer Bayram rüzgarı esiyor... Ligde yaptığı 8 asistle Sarı-Kırmızılılar'ı sırtlayan milli futbolcu sadece 400 bin Euro kazanıyor. Buna karşın toplam maaşları 10 milyon Euro'yu bulan Seri, Feghouli ve Belhanda ise sadece 4 asist yapabildi.

haftalarda yaptığı çıkışla şampiyonluk yarışına tekrar ortak olan'darüzgarı esiyor... Ligde yaptığı 8 asistle Sarı-Kırmızılılar'ı sırtlayan milli futbolcu sadecekazanıyor. Buna karşın toplam maaşları'yu bulanise sadece 4 asist yapabildi.