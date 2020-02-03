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Trabzonspor'dan ırkçılık açıklaması!

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Giriş Tarihi: 03.02.2020 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020
TRABZONSPOR'DAN IRKÇILIK AÇIKLAMASI!

Kulübü, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Nijeryalı futbolcu John 'e sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılarda bulunulmasıyla alakalı açıklamada bulundu.

Süper Lig'in 20. haftasında ile Fenerbahçe, Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya gelmişti. 2-1 biten karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin Nijeryalı futbolcusu John , sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.

Konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kulübü, "Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel'e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor; saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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