Trabzonspor'dan ırkçılık açıklaması!

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel'e sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılarda bulunulmasıyla alakalı açıklamada bulundu.

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya gelmişti. 2-1 biten karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin Nijeryalı futbolcusu John Obi Mikel, sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.

Konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Trabzonspor Kulübü, "Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel'e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor; saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.