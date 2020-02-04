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Vedat için geldiler Sörloth’u beğendiler

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Giriş Tarihi: 04.02.2020
VEDAT İÇİN GELDİLER SÖRLOTH’U BEĞENDİLER

-Fenerbahçe derbisinde ’i izlemeye gelen Monaco’lu yetkililerin ’nın yıldız oyuncusu ’u beğendiği ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor- Fenerbahçe derbisini Monaco'lu yetkililerde tribünden takip etti. Fransız yöneticilerin Vedat Muriç'i izlemek için Akyazı'ya geldiği ancak 'u beğendikleri ortaya çıktı.



OPSİYON 'DA
Vedat Muriç, Trabzonspor maçında etkisiz bir performans ortaya koşmuş ancak Norveçli yıldız golcü Sörloth ise performansıyla parmak ısırtmıştı. Trabzonspor, Sörloth'u sezon başında İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace'tan kiralamıştı. Genç yıldız gelecek sezon da Trabzon'da kiralık oynayacak. Satın alma opsiyonu ise Bordo-Mavili kulübün elinde bulunuyor.



Alexander Sörloth bu sezon Süper Lig'de 16 gol kaydetti.

ÜLKESİNDE BELGESEL OLDU
Fırtına'nın Norveçli yıldızı Sörloth ülkesinde belgesel oldu. Norveç televizonu hazırladığı belgeselde Trabzon'un Sörloth sevgisine geniş yer verdi.

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