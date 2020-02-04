Vedat için geldiler Sörloth’u beğendiler
Giriş Tarihi: 04.02.2020
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde Vedat Muriç’i izlemeye gelen Monaco’lu yetkililerin Fırtına’nın yıldız oyuncusu Alexander Sörloth’u beğendiği ortaya çıktıGeçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor- Fenerbahçe derbisini Monaco'lu yetkililerde tribünden takip etti. Fransız yöneticilerin Vedat Muriç'i izlemek için Akyazı'ya geldiği ancak Alexander Sörloth'u beğendikleri ortaya çıktı.
OPSİYON TRABZON'DA
Vedat Muriç, Trabzonspor maçında etkisiz bir performans ortaya koşmuş ancak Norveçli yıldız golcü Sörloth ise performansıyla parmak ısırtmıştı. Trabzonspor, Sörloth'u sezon başında İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace'tan kiralamıştı. Genç yıldız gelecek sezon da Trabzon'da kiralık oynayacak. Satın alma opsiyonu ise Bordo-Mavili kulübün elinde bulunuyor.
Alexander Sörloth bu sezon Süper Lig'de 16 gol kaydetti.
ÜLKESİNDE BELGESEL OLDU
Fırtına'nın Norveçli yıldızı Sörloth ülkesinde belgesel oldu. Norveç televizonu hazırladığı belgeselde Trabzon'un Sörloth sevgisine geniş yer verdi.
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