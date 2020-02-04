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Trabzon savcılığa başvurdu

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Giriş Tarihi: 04.02.2020
TRABZON SAVCILIĞA BAŞVURDU

 F.Bahçe derbisi sonrası üzerinden 'e ırkçı saldırıda bulunuldu... Nijeryalı yıldızın Instagram hesabına açık ve yoluyla ırkçı içerikler gönderen kişiler hakkında Trabzonspor ve futbolcunun ayrı yarı suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi...

Trabzonspor F.Bahçe derbisi sonrası üzerinden Obi Mikel'e ırkçı saldırıda bulunuldu... Nijeryalı yıldızın Instagram hesabına açık ve yoluyla ırkçı içerikler gönderen kişiler hakkında ve futbolcunun ayrı yarı suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi...

Trabzonspor avukatları titiz bir çalışma sonrası bu kişilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek dosya hazırladı ve sonrasında hukuki işlemlere başladı. Trabzonsporlu futbolcular sosyal medya üzerinden Mikel'e destek oldular.

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