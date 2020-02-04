Trabzon savcılığa başvurdu
Giriş Tarihi: 04.02.2020
Trabzonspor F.Bahçe derbisi sonrası sosyal medya üzerinden Obi Mikel'e ırkçı saldırıda bulunuldu... Nijeryalı yıldızın Instagram hesabına açık ve özel mesaj yoluyla ırkçı içerikler gönderen kişiler hakkında Trabzonspor ve futbolcunun ayrı yarı suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi...Trabzonspor F.Bahçe derbisi sonrası sosyal medya üzerinden Obi Mikel'e ırkçı saldırıda bulunuldu... Nijeryalı yıldızın Instagram hesabına açık ve özel mesaj yoluyla ırkçı içerikler gönderen kişiler hakkında Trabzonspor ve futbolcunun ayrı yarı suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi...
Trabzonspor avukatları titiz bir çalışma sonrası bu kişilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek dosya hazırladı ve sonrasında hukuki işlemlere başladı. Trabzonsporlu futbolcular sosyal medya üzerinden Mikel'e destek oldular.
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