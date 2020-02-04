Rebocho bilmecesi sürüyor
Giriş Tarihi: 04.02.2020
Rebocho bilmecesi sürüyor... Beşiktaş Rebocho'nun sözleşmesinde revize yapabilmek için Guingamp ile görüşecek. Ancak Fransız kulübünün geri adım atmadığı öğrenildi.Beşiktaş Rebocho'nun sözleşmesinde revize yapabilmek için Guingamp ile görüşecek. Ancak Fransız kulübünün geri adım atmadığı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Dorukhan Toköz’den sevgilisine tehdit: "Seni ve aileni bitireceğim..."
- Burak kendi rekorunu kırmaya yakın
- Falcao ve Saracchi'nin son durumu
- Muriç için geldiler ama...
- İstifa iddialarına yanıt geldi!
- Fatih Terim'den şampiyonluk mesajı: En yukarıyı istiyoruz
- Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?
- Mansur Çalar, Hekimoğlu maçında rakibine saldırdı
- Sörloth'un babası Trabzonspor'a karşı oynamış
- Trabzonspor'dan ırkçılık açıklaması!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak?
- Elazığ'da korkutan deprem! (AFAD Kandilli son depremler)
- 4 Şubat güncel sigara fiyatları! Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigarada indirim var mı?
- Milyoner'de Kevin Lee Co'nun 1 milyon dolar harcadığı oyun sorusu çok konuşuldu!
- Hangi ifade yanlıştır? - Milyoner sorusu
- Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir?
- Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır?
- Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir?
- Çalıştığı şirketi yaklaşık 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co, bunun 1 milyon dolarını hangi oyuna harcamıştır?
- Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz hangi ülkenin ulusal mottosudur?
- İdlib (İdlip) şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!
- Bekçi maaşı ne kadar? Bekçi maaşları hakkında flaş açıklama!