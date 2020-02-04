04 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Trabzon kupada sahne alıyor

SPOR
Giriş Tarihi: 04.02.2020
TRABZON KUPADA SAHNE ALIYOR

'nda çeyrek final heyecanı bugün tek maçla start alıyor. Kupanın favorilerinden evinde ile karşılaşacak. 20.30'da başlayacak maç A Spor'dan yayınlanacak. Yarın ise Kırklareli-Fenerbahçe ve Alanya- maçları oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün tek maçla start alıyor. Kupanın favorilerinden Trabzonspor evinde Erzurum ile karşılaşacak. 20.30'da başlayacak maç A Spor'dan yayınlanacak. Yarın ise Kırklareli-Fenerbahçe ve Alanya- Galatasaray maçları oynanacak

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN