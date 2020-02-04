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Bu hafta zirve alev alacak

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Giriş Tarihi: 04.02.2020
BU HAFTA ZİRVE ALEV ALACAK

Müthiş bir şampiyonluk mücadelesinin yaşandığı 'de bu hafta sonu nefesler tutulacak... İlk 5 sıra içinde yer alan 4 takım kozlarını paylaşacak. Cumartesi Fenerbahçe- Alanya, pazar ise Sivas-Başakşehir maçlarından çıkacak sonuç sıralamaya direkt etki edecek.

Müthiş bir şampiyonluk mücadelesinin yaşandığı Süper Lig'de bu hafta sonu nefesler tutulacak... İlk 5 sıra içinde yer alan 4 takım kozlarını paylaşacak. Cumartesi Fenerbahçe- Alanya, pazar ise Sivas-Başakşehir maçlarından çıkacak sonuç sıralamaya direkt etki edecek.

RÖVANŞI İSTİYOR
F.Bahçe ilk maçta yenildiği Aytemiz 'dan rövanşı almak istiyor.

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