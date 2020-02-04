Süper Lig 7 takımlı müthiş bir zirve mücadelesine sahne oluyor
Giriş Tarihi: 04.02.2020
Lider Sivas’ın üst üste kayıplarıyla 1 maçı eksik Trabzon gizli lider oldu. Fikstür avantajı olan Fener, çıkışa geçen G.Saray en geniş kadroya sahip Başakşehir, Sergen’le havaya giren Beşiktaş ve formda Alanya da çok iddialıSüper Lig, Süper Lig olalı böyle bir heyecan görmedi... 20. haftayı geride bırakırken, tam 7 takım zirvede müthiş bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Lider Sivas'ın 2 haftada 5 puan kaybetmesiyle makas iyice daraldı. Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Alanya da zirveye çıkmak için müthiş bir mücadele ortaya koyuyor.
1 NUMARALI FAVORİ F.BAHÇE - İLKER YAĞCIOĞLU
Son yıllarda şahit olmadığımız şampiyonluk yarışı bizleri bekliyor. Ocak ayından sonra Galatasaray'ın gaza bastığı bir gerçek. Sergen hocanın işi zor. Elindeki kadro rakiplerine göre daha zayıf. Trabzon'un ön bölgesi zaten güçlüydü. Şimdi defansı da toparladılar. Kısacası çok büyük şansları var. Ama benim gördüğüm; sergilenen futbol, ve taraftarın takıma olan inancıyla ligin bir numaralı favorisi Fenerbahçe.
G.SARAY'IN DNA'SI FARKLI! - EVREN TURHAN
Bence Galatasaray ve Trabzonspor diğer rakiplerine göre daha ağır basıyor. Büyük takımların şampiyonluk mücadelesindeki DNA'ları hep farklıdır. Galatasaray sonlara doğru her zaman o klasik atağını yapıyor. Fenerbahçe, Trabzonspor'a yenilmesine rağmen her zaman yarışın içinde olacaktır. Beşiktaş ve Başakşehir de şu an yarışın içinde. Ancak Alanyaspor'un iddialı olacağını sanmıyorum.
FUTBOLA BAKARSAK FENER!- OKTAY DERELİOĞLU
Fenerbahçe'yi oynadığı oyuna bakarak daha şanslı görüyorum. Galatasaray da skorsal anlamda bir yükselme var ama oyunsal açıdan bu yok. Trabzonspor derbiyi kazandı, iyi transferler yaptı ama ama Fenerbahçe kadar şanslı olduklarını düşünmüyorum. Beşiktaş'a Sergen Yalçın'ın gelişi bile önemli bir faktör. Beşiktaş hala yarışın içinde. Sivas ise psikolojik olarak düşüşe geçti. Şansları bence az.
TRABZON'UN ŞANSI YÜKSEK- İSKENDER GÜNEN
Görünen o ki ligin sonuna kadar her takım bu yarışın içersinde olacaktır. Bence şampiyonluk şansı en yüksek takım Trabzonspor. Kadro olarak geçen yıla göre daha zenginler. Ancak F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş da bu işi asla bırakmayacaktır. Şampiyonluğun 4 büyüklerin dışına çıkması zor. Bir taraftar kimliğin olması gerekir. Başakşehir iyi oynuyor, iyi kadrosu var ama taraftarı olmadığı için sonu gelmiyor.
TRABZON HAVAYA GİRDİ
Evinde Fenerbahçe'yi deviren Trabzonspor şampiyonluk yarışında çok iddialı olduğunu herkese gösterdi.
Sivas ile farkı 5 puana indiren G.Saray korku salmaya başladı.
FENERBAHÇE - 37
Alanyaspor
A.Gücü (D)
Galatasaray
Antalya (D)
Denizlispor
Konya (D)
Kayserispor
Kasımpaşa (D)
Y.Malatya
Göztepe
G.Birliği (D)
Sivasspor
Beşiktaş (D)
Ç.Rizespor
TRABZON
Malatya (D)*
G.Birliği (D)
Sivasspor
Beşiktaş(D)
Ç.Rizespor
G.Antep (D)
Başakşehir
Göztepe (D)
Alanya (D)
Ankaragücü
G.Saray (D)
Antalyaspor
Denizli (D)
Konyaspor
Kayseri (D)
*Erteleme maçı
BAŞAKŞEHİR -39
Sivas (D)
Beşiktaş
Ç.Rize (D)
Gaziantep
Göztepe (D)
Trabzon (D)
Alanyaspor
A.Gücü (D)
Galatasaray
Antalya (D)
Denizlispor
Konya (D)
Kayserispor
Kasımpaşa (D)
ALANYA -38
F.Bahçe (D)
G.Birliği
Sivasspor (D)
Beşiktaş
Ç.Rize (D)
Gaziantep
Başakşehir (D)
Trabzonspor
Göztepe (D)
A.Gücü (D)
Galatasaray
Antalya (D)
Denizlispor
Konya (D)
BEŞİKTAŞ -33
Gaziantep
Başakşehir (D)
Trabzonspor
Alanya (D)
Ankaragücü
G.Saray (D)
Antalyaspor
Denizli (D)
Konyaspor
Kayseri (D)
Kasımpaşa
Malatya (D)
Fenerbahçe
G.Birliği (D)
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