Ersun Yanal hedefi belirledi! "70 puan bizi şampiyon yapar..."
Giriş Tarihi: 04.02.2020
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersunn Yanal, oyuncularından Trabzon maçını unutmalarını istedi. Yanal, “14 maçta 33 puan alırsak 70 puan bizi şampiyon yapar” dedi.Ersun Yanal'dan terapi... Fenerbahçe Teknik Direktörü futbolcularıyla yaptığı özel görüşmede Trabzonspor yenilgisinin yaralarını sarmaya çalıştı. Tecrübeli hoca takımdan mağlubiyeti unutmalarını isteyerek, "Trabzonspor önünde kötü oynamadık. Ama olmayınca olmuyor. Başınızı dik tutun" diye konuştu.
RAKİPLERİMİZ DE KAYBEDECEK
İplerin hala kendi ellerinde olduğunu vurgulayan Yanal, "14 maçta 33 puan toplarsak 70 puana ulaşırız. Bu puan bizi şampiyonluğa taşır. Çünkü rakiplerimiz de kaybedecek" dedi.
FİKSTÜR AVANTAJINA SAHİBİZ
Kalan haftalarda fikstür avantajına da sahip olduklarının altını çizen Yanal, "Sizlerin oyun temponuzdan çok memnunum. Bu ligin en iyi ekibiyiz. Şampiyon olacağımıza eminim" dedi.
YANAL'DAN ÖZEL TERAPİ
Trabzonspor yenilgisinin yaralarını sarmaya çalışan Yanal takımla yaptığı toplantıda, "Sizlere güvenim tam" dedi.
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