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Simon Falette kupada sahada

SPOR
Giriş Tarihi: 04.02.2020
SİMON FALETTE KUPADA SAHADA

'nin devre arasında kadrosuna kattığı 'nin ile oynanacak kupa maçında sahada olacağı öğrenildi. maçında kadroda olan ancak oynamayan Falette'nin Kırklarelispor'a karşısında ilk kez forma giyecek.

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı 'nin ile oynanacak kupa maçında sahada olacağı öğrenildi. maçında kadroda olan ancak oynamayan Falette'nin Kırklarelispor'a karşısında ilk kez forma giyecek.

HASAN ALİ GERİ DÖNÜYOR
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynamayan 'ın iyileştiği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun Alanya maçında kadroda olacağı öğrenild

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