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Fener’de ilk şut kabusu!

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Giriş Tarihi: 04.02.2020
FENER’DE İLK ŞUT KABUSU!

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren , önünde 2-1 yenilerek yarışta darbe aldı. bu sezon oynadığı 20 lig karşılaşmanın 15'inde kalesinde gol gördü. Sarı-Lacivertliler 15 maçın 11'inde ise olumsuz bir istatistiğe sahip. Fenerbahçe bu maçların 11'inde kaleye gelen ilk şutta gol yiyerek olumsuz bir tablo çizdi.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trabzonspor önünde 2-1 yenilerek yarışta darbe aldı. Kanarya bu sezon oynadığı 20 lig karşılaşmanın 15'inde kalesinde gol gördü. Sarı-Lacivertliler 15 maçın 11'inde ise olumsuz bir istatistiğe sahip. Fenerbahçe bu maçların 11'inde kaleye gelen ilk şutta gol yiyerek olumsuz bir tablo çizdi.



YANAL'DAN ÖZEL TERAPİ&NBSP;ÖZEL TERAPİ
yenilgisinin yaralarını sarmaya çalışan Yanal takımla yaptığı toplantıda, "Sizlere güvenim tam" dedi.

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