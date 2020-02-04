Saracchi müjdesi!
Giriş Tarihi: 04.02.2020
G.Saray yarın Alanyaspor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına dün başladı. Saracchi tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada düz koşulara başladı. Falcao da tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarını sürdürdü.G.Saray yarın Alanyaspor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına dün başladı. Saracchi tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada düz koşulara başladı. Falcao da tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarını sürdürdü.
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