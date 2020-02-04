04 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Saracchi müjdesi!

SPOR
Giriş Tarihi: 04.02.2020
SARACCHİ MÜJDESİ!

G.Saray yarın ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına dün başladı. tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada düz koşulara başladı. da tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarını sürdürdü.

G.Saray yarın Alanyaspor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına dün başladı. Saracchi tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada düz koşulara başladı. Falcao da tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarını sürdürdü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN