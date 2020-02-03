03 Şubat 2020, Pazartesi
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TFF'den Nihat Özdemir'in istifa ettiği iddialarına ilişkin açıklama

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Giriş Tarihi: 03.02.2020
İSTİFA İDDİALARINA YANIT GELDİ!

(), resmi sitesinden yayımladığı açıklama ile TFF başkanı 'in istifa ettiği yönünde çıkan haberleri yalanladı ve "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir ve görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Sosyal medyada yer alan Federasyon Başkanımız Sayın 'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR EDİLMEMELİDİR

Başkanı Özdemir ve görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Türkiye Futbol Federasyonu"

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