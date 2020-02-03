TFF'den Nihat Özdemir'in istifa ettiği iddialarına ilişkin açıklama
Giriş Tarihi: 03.02.2020
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi sitesinden yayımladığı açıklama ile TFF başkanı Nihat Özdemir'in istifa ettiği yönünde çıkan haberleri yalanladı ve "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Sosyal medyada yer alan Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.
ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR EDİLMEMELİDİR
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Türkiye Futbol Federasyonu"
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