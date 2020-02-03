03 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Falcao ve Marcelo Saracchi'nin son durumu

SPOR
Giriş Tarihi: 03.02.2020
FALCAO VE SARACCHİ'NİN SON DURUMU

'in 20. haftasında Stadyumu'nda 'u yenerek zirve takibini sürdüren 'da gözler kupadaki maçına çevrildi. Sakatlıkları bulunan Falcao ve 'nin de son durumu belli oldu.

Sarı-kırmızılı takım, 'nda 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda ile yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise salondaki programın ardından sahada koştu ve taktik çalıştı. Antrenman, dar alan oyunları ve sınırlı alanda çift kale maçla tamamlandı.

İdmanın ilk bölümünde takımla çalışan Florin Andone, daha sonra kondisyonerler eşliğinde kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

, tedavisinin ardından sahada koşulara başlarken, tedaviden sonra salon çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Alanya'ya gidecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN