Super Bowl nedir? Dünyada birçok ülkenin merakla beklediği dev final Super Bowl hangi kanalda? Dünyanın en pahalı maçı olarak kabul edilen Super Bowl finali için biletler 7 bin dolara yükseldi. Bu yılki mücadeleyi canlı yayınlayacak FOX kanalı, 4 saat sürecek etkinlik boyunca göstereceği 30 saniyelik her reklam için ortalama 5,6 milyon dolarla bugüne kadarki en yüksek ücreti talep ediyor. Peki, Super Bowl nedir? Super Bowl hangi kanalda? İşte detaylar…

Super Bowl hangi kanalda? ABD milyarlarca dolar harcanmasına neden olan Super Bowl nedir? Yaklaşık 1,4 milyar adet tavuk kanadı yenilmesi beklenen ve 193,8 milyon seyircinin izleyeceği mücadele için ortalama bilet fiyatları 8 bin dolarla rekor kırdı. Amerikan futbolu Ulusal Futbol Ligi (NFL) şampiyonunun belirleneceği karşılaşma için nefesler tutuldu.

SUPER BOWL HANGİ KANALDA?

Bu yıl 54'üncüsü düzenlenecek Super Bowl, Kansas City Chiefs ile San Francisco 49ers takımları arasında oynanacak.

TSİ 02.30'da Florida eyaletinin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma Fox Sports'tan canlı izlenecek.

SUPER BOWL NEDİR?

Super Bowl, son 15 senedir her yıl şubat ayının ilk pazar günü oynanıyor. En üst seviyedeki Amerikan Futbolu Ligi olan NFL'in final maçı olan Super Bowl ilk defa 1967 yılında oynandı. O tarihten beri her yıl yapılan büyük final, Roma rakamlarıyla gösteriliyor. Örneğin Super Bowl L, Super Bowl LIII gibi.

Amerikan Futbolu Ligi'nin en üst düzeydeki ligi Ulusal Futbol Ligi, ABD'nin farklı bölgelerinden 32 takımın yarışına sahne oluyor. AFC ve NFC olarak iki konferans ligi olarak yarışılan NFL, her yıl eylül ayında başlıyor ve şubat ayına kadar her konferanstan bir şampiyon çıkacak şekilde sürüyor.

İki konferansın şampiyonları şubat ayının ilk pazar günü Super Bowl adlı büyük finalde karşılaşıyor ve NFL'in şampiyonu belirleniyor.

BİLETLER BİNLERCE DOLAR

ABD'nin Ulusal Tavuk Konseyi (NCC) verilerine göre, Şükran Günü'nden sonra en fazla yiyecek ve içecek tüketilen gün olan "Super Bowl Pazarı"nda bu yıl yaklaşık 1,4 milyar adet tavuk kanadı yenilmesi öngörülüyor.

Miami şehrindeki 65 bin kapasiteli Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak 54'üncü Super Bowl'un bilet fiyatları da rekor kırıyor.

ABD'li internet bilet satış sitelerinden TickPick'in verilerine göre, mücadelenin ortalama bilet fiyatları 8 bin dolarla ABD tarihinde bir spor müsabakası için ödenen en yüksek ortalama ücret olarak kayıtlara geçti.

Bir diğer internet bilet satış sitelerinden StubHub'ın verilerine göre ise, bu yılki Super Bowl için en düşük bilet fiyatı 5 bin doları bulurken, en yüksek ise 70 bin dolara kadar çıkabiliyor. Uzmanlar, söz konusu miktarların maç günü ve saati yaklaştıkça hızla artacağını belirtiyor.

Miami Ziyaretçi Bürosu verileri, 54'üncü Super Bowl için Florida eyaleti dışından 150 bin kişinin şehri hafta sonu ziyaret edeceğini gösteriyor.

İnternet seyahat acentesi Kayak verilerine göre, gidiş-dönüş ortalama uçak bileti fiyatı Kansas City'den Miami'ye 400 dolar, San Francisco'dan Miami'ye ise 500 dolar olurken, Miami'de gecelik otel fiyatları 300 dolardan başlıyor.

30 SANİYELİK REKLAMA 5,6 MİLYON DOLARLIK REKOR ÜCRET

Amerikan futbol liginin final maçı olan Super Bowl karşılaşmaları, her yıl NFL ile anlaşmalı olan NBC, CBS ve FOX kanalları tarafından dönüşümlü olarak yayınlanıyor.

Bu yılki mücadeleyi canlı yayınlayacak FOX kanalı, 4 saat sürecek etkinlik boyunca göstereceği 30 saniyelik her reklam için ortalama 5,6 milyon dolarla bugüne kadarki en yüksek ücreti talep ediyor.

Geçen yılki Super Bowl maçını yayınlayan CBS kanalı 49 dakika 31 saniye süren toplam 91 reklamdan 336 milyon dolar gelir elde etmişti.

Bu yılki maçın devre arasında izleyicilerle buluşacak ünlü şarkıcılardan Jennifer Lopez'in serveti 400 milyon doları bulurken, Shakira'nın servetinin ise 300 milyon doları aştığı tahmin ediliyor.