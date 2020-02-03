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Emre küfür etti hesabı sorulsun

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Giriş Tarihi: 03.02.2020
EMRE KÜFÜR ETTİ HESABI SORULSUN

'da , 'nun maçtan sonra kendisine küfür ettiğini ve bunun hesabının sorulması için yönetimden yardım istediği öğrenildi.

Trabzon'da , 'nun maçtan sonra kendisine küfür ettiğini ve bunun hesabının sorulması için yönetimden yardım istediği öğrenildi

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