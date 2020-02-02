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Cem İlkel Fransa'da şampiyon oldu

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Giriş Tarihi: 02.02.2020
CEM İLKEL FRANSA'DA ŞAMPİYON OLDU

ATP Challenger Turnuvası'nda finale çıkan milli tenisçi , Fransa'da Maxime Janvier ile karşı karşıya geldi. Ev sahibinin oyuncusu Maxime Janvier'i yenen Cem İlkel,

Milli tenisçi , Fransa'nın Quimper kentinde düzenlenen ATP Challenger Turnuvası'nda şampiyon oldu.

24 yaşındaki Cem İlkel, toplam 46 bin avro ödüllü Quimper Bratagne Occidentale ATP Challenger Turnuvası'nın finalinde Fransız Maxime Janvier ile karşı karşıya geldi.

5 numaralı seribaşı Janvier'i 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Cem İlkel, kariyerinin ilk Challenger zaferini elde etti.

Milli tenisçi, Challenger seviyesinde ilk, toplamda ise 5. şampiyonluğuna ulaştı.

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