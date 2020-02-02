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Kevin Prince Boateng Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı

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Giriş Tarihi: 02.02.2020
BOATENG BEŞİKTAŞ'TA İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

'ın İtalya'nın 'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu Kevin Prince Boateng, bu sabah yapılan antrenmanda ilk kez takımla birlikte çalıştı.

'ın İtalya'nın 'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu Kevin Prince Boateng, bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

GÖZLER YILDIZ OYUNCUNUN ÜZERİNDEYDİ
'in 20. haftasında deplasmandaki galibiyetinin ardından bu sabah basına açık şekilde yenileme idmanı yapan Beşiktaş'ta gözler yeni Boateng'in üzerindeydi.

İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
Beşiktaş'ın transferin son gününde Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız forvet, antrenman öncesinde takım arkadaşlarıyla sohbet etti ve sonra basın mensuplarına poz verdi.

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