Kevin Prince Boateng Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ın İtalya'nın Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu Kevin Prince Boateng, bu sabah yapılan antrenmanda ilk kez takımla birlikte çalıştı.

Beşiktaş'ın İtalya'nın Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu Kevin Prince Boateng, bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

GÖZLER YILDIZ OYUNCUNUN ÜZERİNDEYDİ

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmandaki Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından bu sabah basına açık şekilde yenileme idmanı yapan Beşiktaş'ta gözler yeni transfer Boateng'in üzerindeydi.

İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın transferin son gününde Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız forvet, antrenman öncesinde takım arkadaşlarıyla sohbet etti ve sonra basın mensuplarına poz verdi.