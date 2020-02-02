Belhanda ile ilgili şoke eden gerçek! Gelen teklifleri..
Sezonun ilk yarısında ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin tepkisini alan Galatasaray'ın yıldızı Belhanda ile ilgili önemli bir gerçek ortaya çıktı.Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen yıldız oyuncunun Rusya'dan teklifleri gelen geri çevirdiği iddia edildi.
Galatasaray'da ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen ancak takımda kalan Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'nın, son olarak Rusya'dan gelen teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı.
Galatasaray'da ocak ayı transfer döneminde gönderilmesi planlananlar arasında bulunan Younes Belhanda'ya bir türlü kulüp bulunamamıştı. Teknik direktör Fatih Terim tarafından satış listesine koyduğu Faslı futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Tecrübeli oyuncu için Suudi Arabistan'dan gelmesi beklenen teklif gelmedi ve Fransız ekibi Monaco ile yapılan görüşmelerden de sonuç çıkmadı. Sabah'ta yer alan habere göre Faslı oyuncuya son talip Rusya'dan çıktı. Spartak Moskova'nın teklifine olumsuz yanıt veren Belhanda, "Kalmak istiyorum" dedi.
Galatasaray ile 1 sezon daha kontratı olan Belhanda'nın satılması sezon sonuna kaldı. 29 yaşındaki deneyimli orta saha, sarı-kırmızılı takıma 2017 yılında Dinamo Kiev'den transfer oldu. Galatasaray formasıyla 90 maça çıkan Faslı futbolcu, 12 gol atarken 21 de asist yaptı.
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