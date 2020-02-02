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Belhanda ile ilgili şoke eden gerçek! Gelen teklifleri..

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Giriş Tarihi: 02.02.2020 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020
BELHANDA İLE İLGİLİ ŞOKE EDEN GERÇEK! GELEN TEKLİFLERİ..

Sezonun ilk yarısında ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin tepkisini alan 'ın yıldızı ile ilgili önemli bir gerçek ortaya çıktı.Devre arası döneminde takımdan ayrılması beklenen yıldız oyuncunun 'dan teklifleri gelen geri çevirdiği iddia edildi.

'da ara döneminde takımdan ayrılması beklenen ancak takımda kalan Faslı orta saha oyuncusu Younes 'nın, son olarak 'dan gelen teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı.

Galatasaray'da ocak ayı transfer döneminde gönderilmesi planlananlar arasında bulunan Younes Belhanda'ya bir türlü kulüp bulunamamıştı. Teknik direktör tarafından satış listesine koyduğu Faslı futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Tecrübeli oyuncu için 'dan gelmesi beklenen teklif gelmedi ve Fransız ekibi Monaco ile yapılan görüşmelerden de sonuç çıkmadı. Sabah'ta yer alan habere göre Faslı oyuncuya son talip Rusya'dan çıktı. 'nın teklifine olumsuz yanıt veren Belhanda, "Kalmak istiyorum" dedi.

Galatasaray ile 1 sezon daha kontratı olan Belhanda'nın satılması sezon sonuna kaldı. 29 yaşındaki deneyimli orta saha, sarı-kırmızılı takıma 2017 yılında 'den transfer oldu. Galatasaray formasıyla 90 maça çıkan Faslı futbolcu, 12 gol atarken 21 de asist yaptı.

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