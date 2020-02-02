Fenerbahçe Beko Türk Telekom'u devirdi
Giriş Tarihi: 02.02.2020 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020
ING Basketbol Süper Ligi 18. hafta maçında Fenerbahçe Beko evinde Türk Telekom'u ağırladı. 5G teknolojisinin kullanıldığı mücadeleyi maç boyunca üstün olan Fenerbahçe Beko kazandı. 91-67
Ev sahibi Fenerbahçe Beko 91-67'lik zaferler, ligdeki 14. galibiyetine uzandı. Türk Telekom, bu sezon ligde oynadığı 18 maçta 8 galibiyet elde ederken, 10. mağlubiyetini yaşadı.
ING Basketbol Süper Ligi 18. hafta maçında Fenerbahçe Beko evinde Türk Telekom'u ağırladı. 5G teknolojisinin kullanıldığı mücadeleyi maç boyunca üstün olan Fenerbahçe Beko kazandı. 91-67
1. PERİYOT: 21-14
2. PERİYOT: 54-30
3. PERİYOT: 76-54
MAÇ SONUCU: 91-67
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