02 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Fenerbahçe Beko Türk Telekom'u devirdi

SPOR
Giriş Tarihi: 02.02.2020 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020
FENERBAHÇE BEKO TÜRK TELEKOM'U DEVİRDİ

ING Basketbol Süper Ligi 18. hafta maçında Fenerbahçe Beko evinde Türk Telekom'u ağırladı. 5G teknolojisinin kullanıldığı mücadeleyi maç boyunca üstün olan Fenerbahçe Beko kazandı. 91-67

Ev sahibi Fenerbahçe Beko 91-67'lik zaferler, ligdeki 14. galibiyetine uzandı. Türk Telekom, bu sezon ligde oynadığı 18 maçta 8 galibiyet elde ederken, 10. mağlubiyetini yaşadı.

ING Basketbol Süper Ligi 18. hafta maçında Fenerbahçe Beko evinde Türk Telekom'u ağırladı. 5G teknolojisinin kullanıldığı mücadeleyi maç boyunca üstün olan Fenerbahçe Beko kazandı. 91-67

1. PERİYOT: 21-14
2. PERİYOT: 54-30
3. PERİYOT: 76-54
MAÇ SONUCU: 91-67

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN