Gaziantepspor evinde lider Sivasspor'u 5-1 yendi
Gaziantepspor, Süper Lig'in 20. haftasında lider Sivasspor'u ağırladı. Maç boyunca etkili bir performans ortaya koyan ev sahibi Gaziantepspor, Sivasspor'u 5-1 mağlup etti.
Lig lideri Sivasspor, Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantepspor'a konuk oldu. Gaziantepspor evinde 5-1 kazanarak şampiyonluk yarışındaki Sivasspor'a büyük bir darbe vurdu.
İLK YARIDA 4 GOL ATILDI
Maça hızlı başlayan ev sahibi Gaziantepspor, gol perdesini 4. dakikada açtı. Kırmızı siyahlılar 4. dakikada Alexandru Maxim ile öne geçti.
4 golün atıldığı ilk yarıda nefes kesen bir mücadele sergilendi. Sivasspor 31. dakikada Hakan Arslan ile skoru eşitleyerek umutlandı.
Lider Sivasspor'un umudu fazla uzun sürmedi ve Gaziantepspor'un gol sağanağı başladı. Sahneye çıkan Muhammet Demir, 39 ve 43. dakikalarda attığı gollerle Gaziantepspor'u 3-1 öne geçirdi.
LİDER DEPLASMANDA DAĞILDI
Sivasspor karşısındaki etkili oyununu devam ettiren kırmızı siyahlılar, Souleymane Diarra ile bir gol daha attı. 78. dakikada Souleymane Diarra ile skoru 4-1 yapan Gaziantepspor'un durmaya niyeti yoktu.
Ev sahibi maçın skorunu tayin eden golü Kenan Özer'le buldu. 86. dakikada perdeyi kapatan Kenan Özer durumu 5-1'e getirdi.
Lide Sivasspor, 20. hafta sonunda 41 puanla zirvede kaldı. Gaziantepspor ise puanını 27'ye çıkarttı.
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