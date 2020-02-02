Galatasaray Kayserispor'u 4-1 yendi
Galatasaray, Süper Lig’in 20. Haftasında Kayserispor’u ağırladı. Taraftarı önündeki futboluyla dikkat çeken Galatasaray, Kayserispor’u 4-1 yendi. Aldığı 3 puan ile yeniden zirve yarışına ortak olan Galatasaray, Sivasspor ile puan farkını 5’e indirdi.
Süper Lig'in 20. haftasındaki son maçta Galatasaray evinde Kayserispor'u ağırladı. Maç boyunca üstünlüğü elinde tutan sarı kırmızılılar, Kayserispor'u 4-1 mağlup etti.
ASLAN EVİNDE GOLLE BAŞLADI
Karşılaşmaya hızlı başlatan Galatasaray, 5. dakikada golü buldu. Sağdan gelişen Galatasaray atağında, Mariano'nun yerden ortasını iyi takip eden Adem Büyük, tek vuruş ile topu ağlara gönderdi.
Ataklarını sıklaştıran sarı kırmızılılar ikinci golü de buldu. Ceza sahası içine gönderilen topu göğsüyle kontrol eden Donk, vole ile tamamladı ve skoru 2-0'a getirdi.
CİMBOM İKİNCİ YARIDA FARKI KORUDU
Kayserispor'a karşı üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren Galatasaray, 64. dakikada farkı 3'e çıkarttı. Soldan gelişen Galatasaray atağında Ömer Bayram'ın yerden ortasını iyi takip eden Feghouli, ceza sahası içinden golü buldu.
Pes etmeyen Kayserispor mücadelenin son 20 dakikasında 3 net pozisyon buldu. 69. Dakikada Muris Mesanoviç ile skoru 3-1'e getiren Kayserispor, diğer iki pozisyondan istediklerini alamadı.
71. dakikada Mesanoviç ve 87. Dakikada Pedro Mendes, boş pozisyondaki arkadaşlarına pas vermek yerine şut çektirler, net gol pozisyonundan yararlanamadılar.
Galatasaray maçın son dakikalarında bir kez daha Feghouli ile gol buldu. Golün asistini yapan isim taraftarın büyük desteği ile hastalığından sonra ilk kez sahaya çıkan Onyekuru oldu. (4-1)
ZİRVEYE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasındaki Kayserispor maçını 4-1 kazanarak puanını 36 yaptı.
Sivassporun mağlup olduğu haftada kazanan Galatasaray, lider ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.
LİGDE 48. RANDEVU
Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor Süper Lig'de 48. randevularına çıktı.
İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 48 müsabakada Galatasaray 31, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.
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